Из 10 студентов курсов вождения трамваев до конца доходят только двое-трое

В Екатеринбурге сохраняется дефицит водителей общественного транспорта, особенно сложная ситуация – с трамваями.

Об этом заявил замдиректора департамента по транспорту мэрии Николай Вахлов на ОТВ в программе «Акцент».

Он рассказал, что большинство водителей трамваев – люди в возрасте, кто-то из них уходит на пенсию, а чтобы подготовить нового вагоновожатого, требуется около 5 месяцев. Недавно городские власти улучшили условия обучения водителей. Им подняли стипендию почти в два раза – до 45 тысяч рублей. Но есть сложности в специфике обучения – не все могут его выдержать, и из 10 студентов до конца доходят 2-3 человека. Это связано в том числе и с тем, что большинство трамваев в Екатеринбурге – старые. Обновление парка идет, но не так быстро, как хотелось бы.

С начала транспортной реформы парк автобусов обновили на 70%; троллейбусов – на 50%, и в этом году запланирована закупка еще 50 троллейбусов. Также в этом году в планах приобрести 15 трехсекционных трамваев, но стоит понимать, что это очень дорого, отметил Николай Вахлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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