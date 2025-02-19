Уральский ретропоезд в праздники будет ходить в два раза чаще

Туристический ретропоезд «Уральский экспресс» будет ходить в два раза чаще в февральские и мартовские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Так, по пятницам 21, 28 февраля и 7 марта в расписание добавили дневные рейсы от екатеринбургского вокзала до станции «Верхняя Пышма. Музей». А по субботам, 22 февраля, 1 и 8 марта, – вечерние вокруг Екатеринбурга.

«Продолжительность дневного ретротура «Уральского экспресса» – 6,5 часа. Он проходит от вокзала Екатеринбург до о.п. «Верхняя Пышма. Музей» и обратно; предусматривает 3,5 часа свободного времени для осмотра музейной экспозиции в Верхней Пышме. Отправление из Екатеринбурга в 09:35 местного времени. По пятницам ретропоезд традиционно курсирует по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург». Отправление с вокзала в 19:05, продолжительность поездки 2,5 часа», – поделились в пресс-службе ведомства.

Стоимость билетов на оба маршрута начинается от 1700 рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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