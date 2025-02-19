Более 27 миллиардов рублей похитили мошенники у россиян в 2024 году

Председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что в прошлом году кибермошенники похитили у граждан России более 27 миллиардов рублей. Об этом она рассказала на форуме «Кибербезопасность финансов», который проходит в Екатеринбурге.

«Впрямую сравнивать нельзя с предыдущим годом, но показатель [потерь] существенно больше», – отметил глава Центробанка. По словам Набиуллиной, прежде многие банки не передавали полную информацию регулятору о количестве банковских операций без активного согласия клиентов, ссылаясь на то, что люди сами сделали перевод мошенникам. При этом известно, что аферисты активно используют схемы с виртуальными картами. То есть люди самостоятельно привязывают к своему номеру карту – и переводят мошенникам деньги.

Однако по данным представителя МВД России Андрея Храпова, причиненный ущерб кибермошенниками еще больше. В 2023 году потери граждан составили 147 миллиардов рублей, в 2024 году – 200 миллиардов рублей. Увеличение произошло за счет кредитных средств, отметил полицейский.

При этом раскрываемость киберпреступлений в сфере финансов составляет 23%. Об этом сообщил сотрудник Генпрокуратуры РФ Сергей Зайцев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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