Глава минспорта наградил лучшего каратиста планеты

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт встретился с сильнейшим каратистом мира Ильей Поляковым. По итогам 2024 года воспитанник Академии единоборств РМК возглавил авторитетный мировой рейтинг Kyokushin Results. В ходе встречи г-н Рапопорт вручил спортсмену медаль «100 лет побед».

«Свердловский спорт – это, прежде всего, совокупность достижений советского и российского спорта. В регионе сегодня аккредитовано более 140 спортивных федераций. Чтобы история достижений спортсменов навсегда осталась в памяти, была выпущена медаль «100 лет побед», ставшая символом преемственности поколений и сохранения спортивных традиций», – сказал министр.

В прошлом году Илья завоевал золото на чемпионате России, выиграл кубок России, затем занял третье место на весовом чемпионате Японии и стал шестым на абсолютном чемпионате Японии. А уже в этом апреле он в составе сборной России будет бороться за призовые места на чемпионате мира.

В ходе встречи обсуждались вопросы организации тренировочного процесса и работы с юными спортсменами, в том числе на базе Академии единоборств РМК. Леонид Рапопорт отметил значимый вклад в эту работу основателя системы развития единоборств на Урале Игоря Алтушкина и генерального директора Академии единоборств РМК Евгения Звездникова, сообщает пресс-служба спортучреждения.

Фото: Академия единоборств РМК

Екатеринбург, Елена Сычева

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