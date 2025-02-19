В МВД рассказали о поимке банд дропов в двух регионах России – им светит срок за создание ОПГ

В России пока почти отсутствует практика наказания дропов, в редких случаях они становятся фигурантами уголовных дел о мошенничестве в качестве соучастников. Чаще – никакой ответственности для них не наступает. Однако вскоре все поменяется, об этом рассказал замминистра внутренних дел России Андрей Храпов.

«Весь прошлый год МВД проводило работу по декриминализации двух регионов, где много лет действовали схемы вывода украденных денег, в том числе вывода на Украину. Это были целые группы дропперов. Скрывать не буду, это Татарстан и Новосибирск. Более 40 и 60 человек соответственно задержано», – рассказал замглавы ведомства. По его словам, в обоих случаях уголовные дела возбуждены по статье 210 УК РФ за создание организованного преступного сообщества. «Основная масса участников – молодежь. И сейчас они будут отвечать по статье с большими сроками», – добавил Храпов.

При этом сейчас МВД выступает с инициативой внести в Уголовный кодекс РФ изменения и создать принципиально новую статью для дропперов. По сути, это подставные люди, которые соглашаются оформить банковские карточки на свое имя и передать их в пользование мошенникам, чтобы те могли вывести туда похищенные деньги. «Появление такой статьи уже будет в помощь, это будет профилактика», – сказал замминистра, уточнив, что многих отпугнет перспектива получения уголовного срока, а сейчас дроперство привлекательно тем, что ответственность за это практически не наступает.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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