Мошенники научились массово использовать дипфейки. Что с этим делать

Среди негативных трендов прошлого года специалисты финансового сектора выделили массовое использование мошенниками дипфейков – с помощью нейросетей злоумышленники научились подделывать голосовые и видеосообщения. Как рассказал программист Евгений Касперский, использование дипфейков пришло из стран Латинской Америки. «Обычно российские киберпреступники впереди планеты всей, но тут наши учились у латиноамериканцев», – рассказал он.

Информацию о тренде подтвердил и глава Минцифры России Максут Шадаев, правда, пока объем мошеннических операций, совершенных с использованием дипфейка, не просчитывали. При этом на вопрос главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, что делать с этим, оба специалиста ответили без конкретики. «Есть комплекс мер: от технологий до госрегулирования полицейских мероприятий, до образования. И так как это [преступления с помощью дипфейков] происходит не только в России, это глобальная проблема, я бы посмотрел по дружественным странам, как они решают эту проблему. Они же тоже что-то делают», – отметил Касперский.

Глава Минцифры, в свою очередь, в качестве защитной меры предложил сделать использование дипфейков отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. «Мы это обсуждаем с коллегами из правоохранительных органов. Нам кажется, это правильно», – отметил он.

Кроме того, в министерстве считают нужным появление приложений, которые будут позволять распознавать дипфейки в режиме реального времени. «Допустим, у меня стоит приложение, которое я сам себе поставил, и оно говорит: «Слушайте, 95% вероятности, что это дипфейк», ну все, значит мне предлагается прекратить общение. Вот скорее таким способом мы видим. Это антивирусная программа, по сути дела», – добавил Шадаев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube