Голоса телефонных мошенников внесут в биометрическую базу

Голоса телефонных мошенников будут вносить в специальную биометрическую базу данных, которая, возможно, будет публичной. О разработке на форуме «Кибербезопасность финансов» рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Мы считаем, что многих русскоязычных злоумышленников это будет потенциально отталкивать [от участия в противоправной деятельности]. Мы сделаем биометрическую базу их голосов, и фактически они будут сразу признаны преступниками. Да, возможно, нам не удастся идентифицировать их, особенно если это злоумышленники, которые находятся в соседних странах, но, возможно, эта база будет публичная, и попадание в такую базу это тоже определенный порог, который будет, наверное, как-то уменьшать объемы, нам кажется», – сказал глава ведомства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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