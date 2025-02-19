МВД просит разрешить следователям блокировать счета без суда

Министерство внутренних дел просит дать своим сотрудникам возможность блокировать счета, с которыми совершаются подозрительные операции, без судебного решения – на 10 суток. Об этом сегодня в ходе форума «Кибербезопасность финансов» заявил замглавы МВД Андрей Храпов. «Да, с Центробанком у нас все очень здорово, но зачастую требуется напрямую выход в тот или иной банк, в ту или иную организацию. МВД внесло предложение изменения в гражданско-процессуальный кодекс с правом наделить полномочиями следователей и дознавателей во внесудебном порядке блокировать денежные операции сроком на 10 суток. Знаем, что в Центробанке в целом это предложение поддерживается», – сказал Храпов.

Он предположил, что возражений, чтобы наделить такими полномочиями следователей, вероятно, не будет, а с дознавателями иная ситуация. «Я знаю, есть возражения по дознавателям. Но я хочу сказать, что из общего количества – 486 тысяч киберпреступлений – 63 тысячи преступлений расследовали сотрудники отделов дознания. Это первые части статей 158 и 159 УК РФ. Поэтому мы считаем, что это такой серьезный пласт, мы бы хотели, чтобы он учитывался», – сказал Храпов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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