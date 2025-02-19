Клиентка бара вызвала полицию из-за уличной драки, а потом ударила полицейского

В Верхотурье суд приговорил 18-летнюю девушку к штрафу за нападение на полицейского.

Инцидент произошел 13 октября 2024 года. Две подруги отдыхали в баре «От заката до рассвета» и не поделили мужчину еще с одной посетительницей. Девушки вышли выяснять отношения на улицу, конфликт перерос в драку. Одна из пострадавших, 18-летняя Валерия, вызвала полицию. Но когда правоохранители приехали, она отказалась ехать с ними в участок. Девушка заявила, что хочет остаться в баре, а затем ударила полицейского по лицу, обругав его.

В отношении Валерии было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти». Девушка полностью признала свою вину. Верхотурский суд пришел к выводу, что именно состояние опьянения было причиной поведения клиентки бара. Осужденной назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube