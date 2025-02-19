Банки будут отправлять родителям отчеты о движении средств по картам несовершеннолетних

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала о новой инициативе регулятора: банки будут отправлять уведомления родителям подростков, которые заключили договор на оформление карты.

«Что действительно беспокоит, это то, что в дропперство (когда люди оформляют банковские карты на себя, а после передают их мошенникам для вывода похищенных средств) вовлекаются молодые люди, подростки и несовершеннолетние очень активно. И это опасно. Здесь, конечно, нужно обращать внимание и родителей, и банков», – подчеркнула глава ЦБ.

По ее словам, родителей планируют уведомлять не только о том, что ребенку выдана карта, но и об операциях по ней. «И так до совершеннолетия. Эту опасную тенденцию, когда молодые люди совершенно не понимают, что они становятся участниками преступления, надо предотвратить», – добавила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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