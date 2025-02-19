Минцифры анонсировало запрет спам-звонков

Министерство цифрового развития занимается проектом запрета спам-обзвонов. Об этом на форуме «Кибербезопасность финансов» в Екатеринбурге рассказал глава ведомства Максут Шадаев. «В ближайшее время, думаю, уже летом мы реализуем запрет на рекламные обзвоны. При этом все звонки, исходящие от организаций и входящие в абонентов, будут идентифицированы. Это называется «этикетка» или «маркировка». Каждый абонент будет знать, кто ему звонит», – заверил он.

По словам Шадаева, требование коснется и входящих звонков с виртуальных АТС, они также будут промаркированы. «Сейчас обсуждается выделение отдельной номерной, так сказать, емкости, чтобы пользователь точно понимал [кто ему звонит]», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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