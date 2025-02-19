Россияне смогут узнавать, сколько симок на них оформлено

С 1 апреля этого года россияне смогут видеть все оформленные на них договоры с сотовыми операторами. Функция будет доступна на «Госуслугах», рассказал глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев.

«Это очень важно, потому что есть гипотеза, что про некоторые договоры, которые на нас оформлены, мы не знаем, и этими сим-картами пользуются мошенники», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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