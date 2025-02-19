Касперский предложил прослушивать звонки и мессенджеры, чтобы уберечь россиян от телефонных мошенников

Эффективной защитой от телефонных мошенников могут стать алгоритмы, которые будут слушать разговоры и читать переписки россиян в мессенджерах – и блокировать подозрительные беседы в автоматическом режиме. По такому принципу работают антиспам-программы в электронной почте. Об этом рассказал программист Евгений Касперский. Он уверен, что внедрение такой технологии решит проблему на 99%.

«Поставить скрипты туда и определять [звонят мошенники или нет], так работает наша система антиспама с электронной почтой. Для кого-то это проблема? Нет. Технически мы отфильтровываем это все, и количество спама, которое падает в ящик, который стоит под фильтрами, в сотни раз меньше, чем идет через интернет-провайдера. Мы можем технически это делать», – отметил он.

С мессенджерами ситуация чуть сложнее. «Здесь телеком нам не поможет, потому что они то, что идет по интернет-каналам, тем более зашифрованное, не видят. Однако даже в мессенджерах это возможно, правда, там приходится применять кибермагию. Как достать информацию из переписки в мессенджере? Нужно получить к ней доступ. Доступа нет. Но то же самое происходит в электронной почте – письмо падает на сервер, мы можем его открыть, наши алгоритмы могут его профильтровать. Лингвистические анализаторы определяют, что подозрительно или неподозрительно. Есть разные метки, совершенно разные технологии. В результате фильтрация спама просто великолепна. Если то же самое сделать в мессенджерах, то в целом гораздо меньше работы будет и у полиции, и у прокуратуры. Головной боли будет меньше у всех», – отметил он.

На замечание главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра цифрового развития Максута Шадаева о том, что пользователи банковских сервисов едва ли обрадуются, если к их переписке и звонкам кто-то получит доступ, Касперский припомнил Эдварда Сноудена: «Человеку не все равно, если его переписку или если его телефон прослушивает другой человек. Другое дело, если его прослушивает алгоритм. Вспомните, пожалуйста, откровение Сноудена, когда он рассказал, что весь интернет-трафик пронюхивается, прослушивается, просматривается. Это что-то поменяло? Да вообще ничего. Он до сих пор прослушивается и просматривается. Всем это все равно. В почте есть антиспам-алгоритмы, которые ее проверяют. Кого это волнует? Если это делает качество почты лучше, все довольны. Если мы будем слушать телефонный трафик в интернете, в телефонах, в мессенджерах, и при этом будет гораздо меньше, в разы меньше мошеннических звонков, все будут рады, уверяю вас».

Программист предложил тестировать режим технической фильтрации сообщений в добровольном порядке, с согласия пользователей. «Именно добровольно, а потом посмотреть, как это пойдет. И если пойдет, то лингвисты у меня есть, алгоритмы есть», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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