В МВД рассказали о схеме кибермошенничества, на которую попадалась молодежь

Замглавы МВД России Андрей Храпов рассказал о схеме мошенничества, жертвами которой, вопреки обыкновению, стали не пожилые люди, а молодежь. «Гражданин Украины организовал сеть «криптоматов» на территории «Москва-сити». Молодые люди со всей страны ехали туда, закачивали в эти «криптоматы» деньги, предполагая, что они куда-то переводятся. На самом деле они все попадали на счета к этому парню, который уже там сам куда-то их распределял», – рассказал Храпов.

По его словам, полицейские установили и организатора, и всю преступную цепочку. Уголовное дело было возбуждено в отношении 8 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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