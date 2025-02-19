«Ворона все понимает, а чайки будут сидеть до последнего», – орнитолог Кольцово рассказал о подготовке к «птичьему» сезону

Птицы – одна из основных угроз безопасности в авиации, поэтому в каждом аэропорту есть специалисты, которые отвечают за то, чтобы оградить территорию от них. В Кольцово за это отвечает инженер по орнитологическому обеспечению безопасности полетов Алексей Мухлынин.

«Мы руководствуемся положениями Федеральных авиационных правил, отдельные моменты прописаны в должностных инструкциях. Но каких-то жёстких протоколов, как, например, в медицине, в этой сфере нет. Это постоянный поиск, эксперименты, неустанный контроль», – говорит он.

Сейчас в аэропорту идет подготовка у активному птичьему сезону – он начинается в конце марта и длится до конца ноября.

«Начало ему дают северные виды птиц, которые гнездятся в тундре и, соответственно, весной летят транзитом. А заканчивается сезон с окончанием осенней миграции, когда через нас пролетают северные виды стайных птиц», – рассказывает Мухлынин.

По его прогнозу, в этом году птиц может быть много – потому что даже сейчас в помещениях есть комары, а это кормовая база, например, для стрижей. Убрать потенциальную птичью еду, а также сделать аэродром максимально непривлекательным для птиц – большая часть работы орнитологов.

«Необходимо, чтобы на аэродроме не было привлекающих факторов. Никаких источников корма. Никаких биотопов, где птицы обитают: подсыпаем все заниженные участки, где может скапливаться вода, убираем кустарники, где птицы могли бы остаться на ночевку. В общем стараемся однообразить рельеф», – добавляет Алексей.

В начале сезону в Кольцово запустят отпугиватели, которые издают хлопки, похожие на выстрелы, а также световых «стражникиов» – это неожиданно «вырастающие» под действием нагнетаемого воздуха яркие фигуры. Кроме того, птиц будут отпугивать зеркальными шарами и биоаккустическими установками, которые воспроизводят крики хищников.

«Со всеми этими инструментами нужно постоянно работать: знать, когда их поставить, менять место, чтобы птица не привыкала. Скажем, у нас осенью пропановые пушки до глубокой ночи «стреляют» – все потому, что кулики, мигрируя, особенно активно ночью летят», – говорит Мухлынин.

Большое значение имеет, кто именно решил сделать несанкционированную остановку на аэродроме. «Скажем, ворона всё понимает и практически гарантировано избежит столкновения с каким-то объектом. А чайки будут до последнего сидеть на полосе, а потом, взлетая, сделают несколько кругов», – добавляет он.



Екатеринбург, Елена Сычева

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