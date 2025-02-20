В Госдуме объяснили, почему задержали введение периода охлаждения для кредитов

Закон о периоде охлаждения распространится на кредиты уже через 3 месяца. Зампред комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал, что законодатели сознательно пошли на отсрочку – и приняли его позже, чем могли бы.

«Мы сознательно взяли паузу, чтобы посмотреть на ранее введенный период охлаждения в отношении денежных переводов. Вчера глава ЦБ Эльвира Набиуллина озвучила статистику за второе полугодие прошлого года, согласно которой крупные банки охлаждают примерно 300 тысяч переводов в месяц, и, что очень важно, большая часть операций – порядка 60% – клиентами отменяется. То есть если бы не наш закон, объем похищенных средств был бы гораздо больше», – подчеркнул он.

По словам Бахарева, первоначально в «кредитных» поправках закона о периоде охлаждения было всего три исключения: ипотека, автокредит, образовательный кредит, после список расширили, добавив в него кредиты с поручителями и созаемщиками, кредиты с целью рефинансирования, POS-кредиты, когда граждане покупают услуги или товары у юрлиц – но только если договор офлайн. Онлайн – период охлаждения применяется», – добавил он.

Также Бахарев напомнил о важной поправке, которая, по мнению законодателей, должна снизить объем выдачи кредитов людям, которые попали под влияние мошенников. «В том случае, если банк не провел проверку и деньги ушли мошенникам, кредитор лишается права требовать исполнения договора, в том числе процентов», – подчеркнул зампред комитета.

Также он рассказал, что новые поправки будут нацелены на блокировку каналов вывода средств. «Для этого мы вводим запрет зачисления на только что активированные карты (в течение 48 часов) крупных сумм больше 50 тысяч рублей», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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