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Четверг, 20 февраля 2025, 10:29 мск

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Мошенники позвонили сенатору от его же имени

Член Совета Федерации Николай Журавлев рассказал, как ему позвонили мошенники, представившиеся им самим. Историей он поделился на форуме «Кибербезопасность финансов» на секции о цифровом иммунитете. Журавлев подчеркнул, что в России необходимо развивать инструменты финансовой грамотности, поскольку масштаб мошенничества только растет.

«Я понял, что все, труба, когда я сам себе позвонил в мессенджере. Конечно, я сам с собой не говорил. Но инструменты финансовой грамотности надо обязательно использовать», – отметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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