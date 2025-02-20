Мошенники позвонили сенатору от его же имени

Член Совета Федерации Николай Журавлев рассказал, как ему позвонили мошенники, представившиеся им самим. Историей он поделился на форуме «Кибербезопасность финансов» на секции о цифровом иммунитете. Журавлев подчеркнул, что в России необходимо развивать инструменты финансовой грамотности, поскольку масштаб мошенничества только растет.
«Я понял, что все, труба, когда я сам себе позвонил в мессенджере. Конечно, я сам с собой не говорил. Но инструменты финансовой грамотности надо обязательно использовать», – отметил он.
Екатеринбург, Елена Сычева
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