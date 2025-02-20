Фонд «Дети России» и «Автомобилист» приглашают на благотворительные матчи 20 и 22 февраля

Фонд «Дети России» и «Автомобилист» проведут благотворительные матчи, посвященные Дню борьбы с детским раком.

Благотворительные игры, посвященные этой теме, стали доброй традицией. В этом году организаторы вновь приглашают поболеть за любимую команду на домашней арене и поддержать пациентов Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга.

20 февраля «Автомобилист» сыграет в Екатеринбурге с «Амуром», а 22 февраля – с «Северсталью». Средства, которые будут собраны в эти дни, направят на покупку оборудования для детского онкоцентра.

Героями двух матчей станут Варя Кормильцева и Миша Тибаев, которые сумели победить онкологию, а также врачи, которые каждый день спасают пациентов. На матче 20 февраля вместе с Мишей Тибаевым торжественное вбрасывание шайбы проведет Лариса Фечина, заместитель главного врача ОДКБ по онкологии и гематологии. 22 февраля на лед для почетного вбрасывания выйдут Варя Кормильцева и Григорий Цаур, заведующий лабораторией молекулярной биологии иммунофенотипирования и патоморфологии детского онкоцентра.

На форме игроков «Автомобилиста» будут специальные шевроны с изображением золотой ленты – символа Международного дня борьбы с детским раком. В фойе КРК «Уралец» установят благотворительные сферы для сбора пожертвований. Всем, кто опустит в них небольшую сумму, сотрудники фонда подарят золотую ленту – символ праздника.

Болельщики и гости также смогут получить за пожертвование в адрес ОДКБ сувениры из специальной линейки, которую выпустили к акции. На матче 22 февраля пройдет лотерея, в которой сможет принять участие любой болельщик, сделавший единовременное пожертвование от 2 тысяч рублей.

«Каждый год, жертвуя разные, часто небольшие, суммы, фанаты «Автомобилиста» вносят огромный вклад в борьбу с болезнью, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда. – Приобретенные за время нашей совместной работы приборы непрерывно помогают спасать жизни пациентов. Огромное спасибо клубу, зрителям. Вместе мы помогаем детям на пути к большим победам и счастливому будущему!»

За шесть лет проведения совместных благотворительных акций в поддержку детского онкоцентра Екатеринбурга хоккейный клуб «Автомобилист» и благотворительный фонд «Дети России» собрали более 4 млн 252 тыс. рублей на обновление технологической базы клиники.

Доброй традицией стали и встречи игроков с пациентами детского онкоцентра. В конце января центр посетили нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев и защитник команды Максим Осипов. Вместе с детьми они слепили из пластилина фигурки на хоккейную тематику. Поделки стали элементами фирменного стиля, созданного в честь Международного дня борьбы с детским раком. Они вошли в дизайн сувениров и джерси, в которых хоккеисты команды будут выходить на раскатку. Затем мерч можно будет приобрести в фирменном магазине.

Екатеринбург, Елена Васильева

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