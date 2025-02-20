В Первоуральске эвакуировали суд из-за угрозы минирования

В Первоуральском городском суде срочно эвакуированы все сотрудники и посетители.

Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на адвоката Ивана Волкова, все судебные заседания были срочно прерваны из-за сообщения о минировании.

Добавим, сегодня В 14:00 в Первоуральском суде должны огласить приговор экс-директору Водоканала Артуру Гузаирову, обвиняемому в превышении должностных полномочий и халатности.

Первоуральск, Елена Владимирова

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