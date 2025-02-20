В Академическом появятся новые автобусные остановки (КАРТА)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименований автобусным остановкам в Академическом районе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, скоро в новом районе появятся остановки:

– «Улица Тенистая» (на улице Суходольской вблизи улицы Тенистой, в сторону улицы Светлореченской);

– «Поселок Светлореченский» (после реконструкции, на улице Суходольской вблизи поселка Светлореченского, в сторону улицы Хрустальногорской и в сторону улицы Тенистой);

– «Улица Евгения Савкова» (на улице Хрустальногорской, вблизи строящегося участка улицы Николая Кичигина и перекрестка улиц Хрустальногорской и Евгения Савкова, в сторону улицы Суходольской и в сторону улицы Архитектора Белянкина);

– «Улица Архитектора Белянкина» (на улице Хрустальногорской, вблизи перекрестка улиц Хрустальногорской и Архитектора Белянкина, в сторону улицы Суходольской и в сторону улицы Рябинина;

– «Школа № 31» (на улице Евгения Савкова, вблизи здания средней общеобразовательной школы № 31).

Большая часть автобусных остановок расположится на участках улиц, где в скором времени будет запущен общественный транспорт.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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