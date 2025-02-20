Движение транспорта по проспекту Ленина перекроют

Движение транспорта по нечетной стороне проспекта Ленина на участке от улицы Бажова до улицы Луначарского будет перекрыто в субботу, 22 февраля, с 09:45 до 10:45.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с возложением венков к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову у здания штаба Центрального военного округа (проспект Ленина, 71).
В этот период движение автобусов, следующих по проспекту Ленина в сторону площади 1905 года, будет организовано по следующей схеме: улица Восточная – улица Малышева – улица Луначарского – проспект Ленина.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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