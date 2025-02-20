Нейропсихолог объяснила, как работают скрипты телефонных мошенников

Скрипты, которыми пользуются телефонные мошенники, скорее всего, дорабатывают профессиональные психологи – и именно поэтому попасть под влияние злоумышленника может почти каждый, даже тот, кто уверен, что его не удастся провести. Разбор записанных разговоров сделали специалисты СПбГУ, а о результатах рассказала доцент кафедры управления рисками и страхования экономического факультета вуза, эксперт в области управления рисками, нейропсихологии и экономической психологии Ольга Медяник.

«Воздействие мошенников идет на функциональное состояние человека. Абсолютно точно мошенники действуют с помощью специальных тактик, механизмов. Конечно, сценарии беседы уже может написать искусственной интеллект, но потом эти сценарии обрабатывают профессиональные психологи – из обычного текста превращают в воздействующий», – отметила она.

По словам специалиста, каждый скрипт содержит образы, элементы когнитивно-речевых технологий и НЛП. «Все тексты сотканы из комбинации различных методик, направленных в итоге на расшатывание эмоциональной сферы человека и подводки к определенным действиям», – подчеркнула Медяник.

Она объяснила, что воздействие идет на амигдалу, миндалевидное тело, которое оценивает ситуацию, а после «включает» симпатическую нервную систему. «И поэтому разговаривать с мошенниками не стоит: мы не знаем, как наша симпатическая система работает, когда начнется фаза, когда человек уже действительно может не справиться [с воздействием мошенника]. И если адреналин и норадреналин выводятся почти сразу, то кортизол выводится через 90 часов, и поэтому до трех суток многие бегают, деньги снимают и переводят, и так далее. Поэтому, конечно, очень важно знать свою реакцию на стресс», – подчеркнула психолог.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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