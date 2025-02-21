Перевозчик «Форт-Транс» оштрафован за сбои в работе автобусов № 48 и 92

Администрация Екатеринбурга начала штрафовать перевозчиков за несоблюдение графика движения автобусов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, одним из самых проблемных вопросов минувшей недели стали нарушения на 48-м (Горбольница № 7 – Широкая Речка) и 92-м (Институт связи – Палкинский торфяник) маршрутах, которые обслуживает компания «Форт-Транс».

В работе первого наиболее существенные сбои были зафиксированы с 7 до 8 утра 17 и 18 февраля, а по второму не было обеспечено необходимое количество рейсов в выходные дни – 15 и 16 февраля.

Компании выписали 2 штрафа за неудовлетворительное санитарное состояние автобусов, 19 – за недовыпуск транспортных средств и еще 2 – за несоблюдение времени последнего рейса, на общую сумму 240 тысяч рублей.

По словам директора городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игоря Ощепкова, брутто-контракты дают рычаг воздействия в тех случаях, когда перевозчик не выполняет свои обязательства. После подписания акта, фиксирующего нарушения, транспортному предприятию направляется требование на погашение штрафа – это должно произойти в течение 6 рабочих дней после получения соответствующего документа.

«На изменение ситуации необходимо время: за счет брутто-контрактов перевозчики начали получать стабильное финансирование, которое смогут направить на пополнение штата, ремонт и обновление транспортного парка. В один день ситуацию не поменять, и мы это понимаем. В то же время брутто-контракты учитывают слабые места отрасли, и перевозчик должен четко соблюдать взятые на себя обязательства. Мы будем внимательно за этим следить», – резюмировал Игорь Ощепков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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