Молодежь матерится на работе чаще предпенсионеров, а рабочие – чаще финансистов

Молодые люди 18-24 лет употребляют ненормативную лексику на работе чаще тех, кому 55 лет и больше, а рабочие на производстве – чаще, чем финансисты и врачи. К таким выводам пришли специалисты hh.ru.

23% свердловчан рассказали, что у них на работе строго запрещено использовать ненормативную лексику. Еще 67% опрошенных сообщили, что ненормативная лексика запрещена в официальном общении на работе, но допустима при неформальном взаимодействии, остальные 10% признались, что мат в их компании – это обычная практика. Наиболее часто такой ответ давали представители профессиональных сфер «Закупки» (19%), «Производство» (16%) и «Рабочий персонал» (14%). Самая высокая доля респондентов, которые никогда не матерятся на работе, зафиксирована среди финансистов, бухгалтеров и медиков (по 58%).

Чаще всего нормой нецензурные слова называли респонденты в возрасте 18-24 лет (25%) и 25-34 лет (21%), реже всего – в возрасте 55 лет и старше (всего 4%). Кроме того, мужчины в два раза чаще женщин позитивно относятся к мату на работе – 22% против 10%.

Несмотря на распространенность ненормативной лексики в общении с коллегами, 71% работников из Свердловской области считают, что все-таки использовать такие выражения в рабочем коллективе неприемлемо, 20% полагают, что это нормально и допустимо, 9% затруднились ответить.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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