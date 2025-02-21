Обвиненный в поджоге дома уралец заявил, что пришел продать соседке бензин и уронил в него сигарету

Жителя Камышловского района осудили за покушение на поджог дома соседки.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, 3 февраля 2024 года уралец по имени Николай искал средства на покупку алкоголя, но ему не везло. Сначала знакомый отказался покупать у него петуха, затем соседка нелестно высказалась в его адрес. Вечером Николай взял банку с бензином, спички и поджег дверь соседского дома. К счастью, женщина еще не спала, быстро потушила дверь и обратилась с заявлением о поджоге в полицию.

«Николая задержали, он в целом был согласен с ходом событий, приведших к возгоранию, но категорически отрицал умысел в поджоге. По его версии, он пришел к соседке с предложением покупки бензина. У двери дома он запнулся за бетонную ступеньку, банки с бензином и брагой выпали из рук и разбились. От удивления и досады у него изо рта выпала горящая сигарета, и разлитая жидкость загорелась», – рассказали в облсуде.

Однако версию обвиняемого опроверг суд. Николая признали виновным в попытке поджога. Ему назначили наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы, которое заменили принудительными работами на этот же срок, с удержанием в доход государства 10% из заработной платы осужденного.

Приговор был обжалован защитником осужденного, но безуспешно. Свердловский областной суд оставил судебный акт без изменения, а жалобу защиты – без удовлетворения.

Камышлов, Елена Владимирова

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