Мужчины рассказали, что хотели бы на 23 Февраля и что получают на самом деле

Позиции в вишлистах российских мужчин к 23 Февраля не совпадают с тем, что им дарят в честь этого праздника. Об этом свидетельствуют опросы. Так, по данным портала Superjob, самый популярный и желанный подарок – деньги (14%), на втором месте техника или инструменты для стройки и ремонта (8%), на третьем – путешествие (8%).

Далее идут: снаряжение для охоты (6%), гаджеты и спорттовары (по 5%), аксессуары для авто, книги, сертификаты на обучение (по 4%), по 3% у категорий одежда, обувь, парфюм, средства для ухода за собой, часы, алкоголь, принадлежности для рыбалки.

При этом большинство опрошенных признались, что, скорее всего, не получат ничего, так ответили 27%. На первом месте среди подарков – носки и трусы (17%), на втором парфюмерия и средства по уходу за собой (11%), на третьем – любовь, забота и внимание (8%). Далее по популярности идут деньги и «всякая ерунда» (так ответили по 4%), бритвенные принадлежности (3%), что-то вкусное, алкоголь и инструменты (по 2%).

Екатеринбург, Елена Сычева

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