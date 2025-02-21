Синоптики продлили предупреждение о смоге на следующую неделю

В Екатеринбурге и других городах Свердловской области сохранится погода, из-за которой в воздухе будет висеть смог. «Влияние антициклона по-прежнему будет снижать рассеивающую способность атмосферы, сохранятся неблагоприятные метеоусловия для самоочищения приземного воздуха от вредных примесей», – сообщили в уральском метеобюро.

Вплоть до начала следующей недели будут морозные ночи, столбики термометров будут опускаться до -20 градусов. Осадков не ожидается. При этом за весь февраль в Екатеринбурге, Сысерти, Каменске-Уральском, Михайловске выпало только 11-15% от месячной нормы снега.

Екатеринбург, Елена Сычева

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