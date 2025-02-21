К 400-летию Ирбита инвесторам предлагают вложиться в старинные особняки (ФОТО)

Свердловское министерство инвестиций и развития готовит для федеральных инвесторов бизнес-тур в Ирбит, чтобы ознакомить их с местными памятниками архитектуры, которые можно восстановить и приспособить для современного использования.

«Кафе, рестораны, гостиницы – применение их после реставрации может быть разным. Предварительно съездил в Ирбит сам, осмотрел все площадки. Всего их семь. Это и бывшие дома купцов, и Зязинская мельница, и бывшее здание Пассажа. Состояние зданий, конечно, очень разное. Это объекты культурного наследия, возраст некоторых из них уже перевалил за полтора века», – написал в соцсетях министр Вадим Третьяков.

Он добавил, что дело не ограничивается только Ирбитом. По поручению губернатора идет работа по привлечению инвесторов для восстановления и возвращения к жизни памятников архитектуры и других старинных зданий на территории всей Свердловской области. Для этого на 14 марта запланирована конференция «Свердловское гостеприимство и инвестиционный потенциал».

Ирбит, Елена Владимирова

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