В Екатеринбурге за зиму оштрафовали 6 человек за выход на лед

В Екатеринбурге сегодня прошел очередной зимний рейд по водоемам. На набережной Городского пруда сотрудники МЧС поймали семерых нарушителей, которые вышли на лед. На них оформили протоколы, данные будут направлены в административные комиссии.

«К гражданам, пренебрегающим правилами безопасности, могут применить меры административного воздействия вплоть до штрафа. С начала сезона полицейские уже оштрафовали 6 любителей зимней рыбалки и прогулок по льду», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Спасатели напоминают, что значение имеет не столько толщина, сколько структура льда. В нынешнюю зиму были сильные перепады температуры, из-за этого ледовая корка может стать хрупкой. Кроме того, даже зимой небезопасно гулять по замерзшим водоемам, в которых контрастная температура воды. В Свердловской области к таковым относятся озеро Исетское, Белоярское, Рефтинское и Верхнетагильское водохранилища. Там теплые сточные воды подмывают лед, поэтому под него можно провалиться.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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