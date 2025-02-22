Садистам из Каменска-Уральского грозит до 12 лет лишения свободы

Садистам из Каменска-Уральского, которые похитили двух подруг, отвезли на автомойку и несколько часов издевались над ними, грозит до 12 лет лишения свободы.

Как отметили в СК России по Свердловской области, против молодых людей возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершённое группой лиц», п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего» и п. «а» ч. 3 ст. 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

Как ранее писал «Новый День», расследование дикой расправы взяла на контроль и прокуратура. Инцидент произошел 3 января, но о нем стало известно только сейчас. Девушек ставили на колени, били, обливали холодной водой и пеной, а потом мокрых выводили на улицу. Все истязания парни снимали на видео.

«По предварительным сведениям, конфликт произошёл якобы из-за оскорблений в сети Интернет. Сотрудники полиции Каменска-Уральского установили всех участников ЧП и задержали подозреваемых. Собранные материалы для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела представители МВД оперативно направили в органы регионального СКР. Фигуранты дела являются местными жителями и гражданами РФ. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ (кража), по материалам полиции суд наказал его штрафом в размере 10 тысяч рублей», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Каменск-Уральский, Дарья Деменева

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