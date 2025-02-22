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Суббота, 22 февраля 2025, 17:16 мск

Новости Екатеринбург

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На Бебеля в пожаре погиб человек

Сегодня в квартире многоэтажного дома по адресу ул. Бебеля, 152 загорелись вещи на площади 10 квадратных метров. Спасатели в ходе тушения нашли одного погибшего.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, самостоятельно из дома эвакуировались 40 человек. О пожаре стало известно в 16:15, в 17:09 огнеборцы потушили огонь. На месте работали 9 специалистов и 3 единицы техники. Причину пожара в настоящий момент устанавливают пожарные дознаватели.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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