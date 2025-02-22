Участник шоу «Титаны» нокаутировал соперника на турнире RCC

Боец клуба «Архангел Михаил» и участник второго сезона шоу «Титаны» Николай Коваленко сегодня провел бой по ММА на турнире RCC Intro 35, который прошел на арене Академии единоборств РМК.

Соперником Коваленко стал Магомед Магомедов. Тот начал встречу первым номером и решил навязать уральцу борьбу, но Коваленко быстро исправил ситуацию. Николай стряхнул с себя соперника, зажал его у сетки в партере и принялся выбрасывать жесткие добивающие удары. Магомед на них не реагировал, много пропускал, и рефери остановил бой уже на первой минуте встречи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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