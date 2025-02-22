«Автомобилист» всухую проиграл «Северстали» на домашнем льду

ХК «Автомобилист» потерпел поражение от «Северстали» в домашнем матче со счетом 0:4.

Первый период прошел без голов, а во втором гости отличились дважды усилиями Данилы Аймурзина и Руслана Абросимова. В начале третьей двадцатиминутке «Автомобилисту» забил Михаил Ильин, а на последних секундах случился гол в пустые ворота от броска Абросимова.

«Встречались уже с «Северсталью», знали, что эта команда быстрая. В «Северстали» играют молодые парни, у которых хорошее движение. Первый период был равным, я считаю. Во втором периоде допустили ошибки: не вышли из зоны, потеряли шайбу, за что соперник нас наказал. Хотя в дальнейшем и выход один в ноль, и два в один не реализовали, и три в два. Концовка второго периода – гол в раздевалку. Секунду не доработали во втором периоде и это повлияло на исход матча. Что касается третьего периода, пытались перевернуть ход встречи, но соперник не дал нам шанса забить гол. Здорово команда соперника нас прессинговала, мы тяжело выходили из-под этого прессинга, и не хватало, наверное, злости в завершении», – подвел итоги неудачного матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч екатеринбургский клуб вновь проведет на домашней арене. В понедельник, 24 февраля, «Автомобилист» сыграет против «Витязя».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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