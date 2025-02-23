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Воскресенье, 23 февраля 2025, 11:18 мск

Новости Екатеринбург

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На Эльмаше горит трехэтажный дом

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Краснофлотцев горит трехэтажный жилой дом. Огонь охватил квартиры на втором и третьем этажах. В настоящий момент площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 30 человек. О пострадавших пока неизвестно. На месте работают 58 огнеборцев, задействовано 16 единиц спецтехники.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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