В Берёзовском сгорел приют для животных. Часть питомцев погибли

Сегодня ночью в городе Берёзовском на улице Кировский поселок сгорел деревянный дом № 1, в котором располагался приют для бездомных животных «4 лапы».

Волонтеры сразу же прибыли на место, благодаря чему часть кошек и собак удалось спасти. Некоторых для этого пришлось выбрасывать из окон на снег. При этом пострадал один из волонтеров, он сейчас в больнице, сообщает телеграм-канал «Березовский. Сила_БГО».

Фото: ООО «Березовский. Сила_БГО»

30 кошек и две собаки выбежали из горящего здания, сейчас их ищут. Коммунальные рабочие и волонтеры разбирают завалы. Ольга Чуб, руководитель приюта, рассказала, что погибли 12 животных: одна собака, два щенка и 9 кошек.

Ветеринарная клиника ООО «Ветцентр» сообщила, что к утру к ним поступило девять кошек и две собаки.

«Ни у одного животного не диагностировано поражение кожных покровов. У 3 кошек отравление угарным газом, ожог носового зеркала. 2 кошки под утро сняты с кислорода. У кошки, которой проводились реанимационные мероприятия на месте происшествия, выявлена метгемоглобинемия – окисление гемоглобина, что препятствует нормальному переносу кислорода к тканям и органам. Эта киса в состоянии средней степени тяжести, находится под кислородом, проводится инфузия кристаллоидных растворов, вводится аскорбиновая кислота для купирования метгемоглобинемии. Остальные животные стабильны», – говорится на странице клиники «Ветцентр» «ВКонтакте».

Открыт сбор средств для приюта, контакт для связи – Ольга Чуб (+79089102617).

Берёзовский, Елена Владимирова

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