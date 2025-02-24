Екатеринбургские власти предупредили о фейках в годовщину начала СВО

В Екатеринбурге мэрия предупредила, что горожан атакуют фейками в соцсетях. «Размещаются посты и тексты о якобы планирующихся атаках, скулшутинге и других насильственных акциях в школах города. С утра понедельника, 24 февраля, также фиксируются размещение фейковых видео со смонтированными сценами указанных акций», – сообщили в пресс-службе ратуши.
Там подчеркнули, что в школах и детсадах усилили меры безопасности. Горожан попросили не поддаваться панике.
Екатеринбург, Елена Сычева
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