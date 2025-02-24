В Свердловской области потеплеет и пойдет снег

На этой неделе морозы в Свердловской области отступят, а вместе с потеплением придут осадки.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», средняя температура недели будет несколько выше климатической нормы. Облачности станет больше, пойдет снег, температурные контрасты между днем и ночью сгладятся. На всю область потепление распространится к середине недели. К выходным дневные температуры повысятся до -3 °C.

Умеренные снегопады ожидаются местами 27 и 28 февраля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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