Замглавы Екатеринбурга по финансам возглавил один из районов города

Бывший заместитель главы Екатеринбурга по вопросам экономики и финансов Андрей Корюков с сегодняшнего дня работает в должности главы администрации Кировского района. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в мэрии.

Исполнять обязанности замглавы по экономике пока будет директор департамента финансов Анна Турунцева.

Андрей Корюков – один из старожилов мэрии, он работал в городской администрации (с перерывом в три года) с 1997 года, должность замглавы по экономике и финансам он занимал дважды – с 2016 по 2018 и с 2021 по 2025 гг.

Добавим, его сын Алексей Корюков работает в администрации в должности директора департамента строительства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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