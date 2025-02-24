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Понедельник, 24 февраля 2025, 09:29 мск

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Замглавы Екатеринбурга по финансам возглавил один из районов города

Бывший заместитель главы Екатеринбурга по вопросам экономики и финансов Андрей Корюков с сегодняшнего дня работает в должности главы администрации Кировского района. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в мэрии.

Исполнять обязанности замглавы по экономике пока будет директор департамента финансов Анна Турунцева.

Андрей Корюков – один из старожилов мэрии, он работал в городской администрации (с перерывом в три года) с 1997 года, должность замглавы по экономике и финансам он занимал дважды – с 2016 по 2018 и с 2021 по 2025 гг.

Добавим, его сын Алексей Корюков работает в администрации в должности директора департамента строительства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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