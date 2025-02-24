Водитель мусоровоза спас кошку – ее выбросили в мусорном пакете в бак

На Урале водитель мусоровоза спас кошку, которую неизвестные выбросили в завязанном пакете в бак на контейнерной площадке. «Выгружали контейнеры и услышали писк из пакета. Увидели, что кто-то барахтается там – оказалось, кошка. Пакет развязали, достали её и отпустили. Спасли, получается. Сама бы она точно из мешка не выбралась», – приводит слова водителя пресс-служба регоператора «Спецавтобаза».

Животное едва ли выжило бы, если бы попало с мусором в кузов машины – они оснащены пневматическим прессом, чтобы сдавливать отходы, и кошка, скорее всего, погибла бы. После того, как ее освободили, она сразу же убежала, ее дальнейшая судьба неизвестна.

На предприятии уточнили, что это не первый раз, когда в контейнеры выбрасывают животных. Ранее на мусоросортировочной станции «Спецавтобазы» на Широкой Речке рабочие обнаружили в отходах черепаху: ее приютил один из сотрудников предприятия.

Екатеринбург, Елена Сычева

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