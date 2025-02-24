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Понедельник, 24 февраля 2025, 09:46 мск

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Директора студгородка УрГУПС наказали за грязные туалеты в общежитии

Свердловский транспортный прокурор внес представление ректору Уральского университета путей сообщения за антисанитарное состояние одного из общежитий.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в общежитии, где живут будущие железнодорожники, своевременно не выносили мусор, влажная уборка умывальных и туалетных комнат не проводилась более 2-3 дней подряд, что могло повлечь распространение инфекционных заболеваний среди студентов.

Ректору вуза внесено представление. Нарушения устранены незамедлительно.

Кроме того, директор студенческого городка привлечен к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений». «Защита прав студентов находится на постоянном контроле», – подчеркнули в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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