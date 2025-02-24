Как не переесть блинов на Масленицу – советы главного диетолога минздрава

Сегодня в России началась масленичная неделя, и практически в каждом доме хозяйки пекут главное праздничное блюдо – блины. Но стоит ли налегать на это угощение? Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина поделилась с «Новым Днем» несколькими советами, как не переесть блинов и кому стоит умерить аппетит.

«Важно контролировать свои гастрономические пристрастия тем, кто страдает от лишнего веса или имеет обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Для остальных, думаю, будет полезным напомнить, что блины являются довольно калорийным блюдом, которое заметно повышает нагрузку на внутренние органы. Полностью отказаться от этого масленичного угощения я бы порекомендовала людям с непереносимостью глютена», – отметила врач.

По ее словам, блины – самостоятельное блюдо, которое не стоит совмещать с другой едой. И если есть по два-три блина в день, вреда организму не будет. Оптимальный вариант в масленичную неделю – блинный завтрак. «В среднем в 100 граммах блинов содержится 230 килокалорий, шесть граммов белка, 20 граммов углеводов и 10 граммов жира. Этих составляющих вполне достаточно человеку для начала трудового дня и того, чтобы долго оставаться активным и бодрым», – поделилась Бородина.

Блины можно начинить мясом или тертой морковью с яблоком. Для тех, кто придерживается правильного питания, полезными начинками будут творог, овощи, вареное яйцо с луком, а также курица, индейка или крольчатина вместо традиционного мясного фарша.

Еще один момент, на который обращают внимание диетологи, – это алкоголь. Нельзя совмещать блины с алкогольными напитками: такой дуэт окажет большую нагрузку на внутренние органы, поэтому на следующее утро проблем со здоровьем и общим самочувствием не избежать.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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