Полеты дронов, «Зарница» и солдатская каша: в Академическом отпраздновали День защитника Отечества (ФОТО)

В Академическом отпраздновали День защитника Отечества: с соревнованиями для пап и детей, военным оркестром и солдатской кашей. Площадкой для встречи жителей района и гостей в этот день стала территория школы №16.

На школьном стадионе устроили «Зарницу», в которой с азартом участвовали папы и дети. На игровых станциях все желающие могли поучаствовать в перетягивании каната, армейской викторине, собрать и разобрать на скорость автомат Калашникова. Федерация авиамоделизма организовала показательные полёты на копиях истребителей и дронах. Праздничную атмосферу создавали военный оркестр и творческие коллективы садиков и школ района.

Организаторами Дня защитника Отечества стали ведущий девелопер восьмого района «РСГ-Академическое», управляющая компания «Академический», а также администрация района и фонд «Добрососедство». Для Академа 23 февраля – особый праздник, ведь одними из первых его жителей 15 лет назад стали семьи военнослужащих. В районе активно действует местная общественная организация «Офицеры Академического», в самой первой школе района, школе №16, есть отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и кадетский класс. Так же в Академе живёт Герой России – Сергей Воронин. «Защитники отечества нужны всегда и особенно в мирное время: так как если не будет армии, мы будем легкой добычей для наших врагов. Кроме того, история показывает, что защищать людей можно не только на линии фронта, ведь помощь тыла тоже очень нужна. Но знаете, не просто быть героем, зная, как это тяжело дается и за какие поступки присваивают это звание, то я бы хотел пожелать всем стать героями, но героями… труда!», – сказал он, выступая на празднике.

«Этот праздник посвящён мужеству, преданности и силе духа. Он напоминает нам о тех, кто готов брать на себя ответственность и идти вперёд. Мы благодарим всех, кто служил и служит, кто ежедневно проявляет стойкость и силу характера. Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и только достижений – в жизни, в профессии, в спорте!», – обратился к жителям восьмого района Екатеринбурга председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Виктор Киселёв.

Фото предоставлены АО СЗ «РСГ-Академическое»

Екатеринбург, Таисья Исупова

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