Жителям Академического предложили выбрать тротуары для ремонта

Жителям Академического района Екатеринбурга предложили до 10 марта принять участие в опросе и выбрать, какие тротуары и велодорожки нужно отремонтировать.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, горожанам предложили пять вариантов ответа:
– перекресток улиц Вильгельма де Геннина – Академика Парина;
– перекресток улиц Мехренцева – Краснолесья;
– улица Павла Шаманова, от Вильгельма де Геннина до Мехренцева (нечетная сторона);
– улица Рябинина, от Павла Шаманова до Краснолесья (нечетная сторона);
– вдоль улицы Суходольской, напротив дома № 46 по улице Евгения Савкова.
Также можно указать свои варианты участков, нуждающихся в ремонте. Высказать свое мнение горожане смогут на сайте госуслуг.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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