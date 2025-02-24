Жителям Академического предложили выбрать тротуары для ремонта

Жителям Академического района Екатеринбурга предложили до 10 марта принять участие в опросе и выбрать, какие тротуары и велодорожки нужно отремонтировать.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, горожанам предложили пять вариантов ответа:

– перекресток улиц Вильгельма де Геннина – Академика Парина;

– перекресток улиц Мехренцева – Краснолесья;

– улица Павла Шаманова, от Вильгельма де Геннина до Мехренцева (нечетная сторона);

– улица Рябинина, от Павла Шаманова до Краснолесья (нечетная сторона);

– вдоль улицы Суходольской, напротив дома № 46 по улице Евгения Савкова.

Также можно указать свои варианты участков, нуждающихся в ремонте. Высказать свое мнение горожане смогут на сайте госуслуг.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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