270 тонн цветов привезли на Урал к 8 Марта

Из-за рубежа на Урал привезли 270 тонн цветов только в феврале. Всего с начала года таможенники проверили и пропустили 600 тонн цветов на общую сумму почти 450 млн рублей.

Интересно, что в этом году привезли примерно на 30% цветов больше, чем в 2024-м. При этом они стали дороже – на 40%. В основном, на Урал привезли розы 6 млн штук и хризантемы – почти 2 млн штук.

«Логистика доставки цветов не изменилась. Букеты завозят на Урал автомобильным транспортом. Лидеры среди стран-поставщиков: Эквадор и Нидерланды, на них приходится более 95% всех поставок, как в стоимостном, так и в весовом выражении. Чтобы сохранить свежесть цветов, таможенный и фитосанитарный контроль проходят в приоритетном порядке. Партии прибывают в Екатеринбург 2-3 раза в неделю» – отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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