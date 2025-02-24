Облсуд вынес решение по делу о нападении ездовой собаки на ребенка

Свердловский областной суд поставил точку в рассмотрении дела о нападении ездовой собаки на ребенка на территории питомника ездовых собак «С вершины Эльбруса» в Полевском районе.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, инцидент произошел 19 февраля 2023 года. Шестилетняя девочка, скатываясь с горки, столкнулась с собакой. Пес Дак, смесь хаски и ретривера, поцарапал ребенка и укусил за лицо. Девочке потребовалась медицинская помощь. Экспертиза установила, что ее здоровью причинен легкий вред.

В отношении хозяйки приюта, ИП Алины Минликаевой, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Вину женщина не признала. По ее версии, пес Дак отличается добрым нравом и не мог причинить травмы ребенку, она не исключала, что девочка могла повредить лицо на горке.

Версия Минликаевой не нашла подтверждения в суде. Свидетели подтвердили факт нападения собаки.

Полевской городской суд признал Алину Минликаеву виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. В пользу матери пострадавшей девочки было взыскано 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и судебные издержки.

Приговор был обжалован в вышестоящей инстанции всеми участниками процесса. Потерпевшая настаивала на взыскании с владелицы питомника компенсации в размере 1 млн рублей. Ответчица – на невиновности.

Свердловский областной суд рассмотрел дело, выслушал доводы сторон и изменил приговор. Размер штрафа в доход государства был снижен на 2 тысячи рублей – до 28 тысяч рублей. Суд учел в качестве смягчающего вину обстоятельства то, что Минликаева ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Однако размер компенсации морального вреда потерпевшей был увеличен до 300 тысяч рублей. Также осужденная обязана компенсировать матери потерпевшей 110 тысяч рублей судебных издержек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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