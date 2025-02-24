В уральском суде сыграли свадьбу между арестованным и его возлюбленной

Сотрудники и посетители Шалинского районного суда Свердловской области стали свидетелями необычного для этого учреждения мероприятия – свадьбы.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, был зарегистрирован брак между жительницей Шалинского района и ее возлюбленным, который обвиняется в совершении трех преступлений: разбое, неправомерном завладении автомобилем, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

В этот день суд продлил жениху срок содержания под стражей до 23 апреля 2025 года. А следователь, в чьем производстве находится уголовное дело, дал молодым согласие на заключение брака немедленно.

На церемонии присутствовали сотрудник ЗАГСа и родственники невесты.

Шаля, Елена Владимирова

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