В Кольцово прокомментировали включение аэропорта в санкционный список ЕС

Екатеринбургский аэропорт Кольцово попал под санкции Евросоюза. Новый пакет ограничений в ЕС приняли сегодня.
Наряду с Кольцово в санкционный список попали также аэропорты Жуковский, Большое Савино, Внуково. «Оставляем без комментариев», – сказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.
Напомним, это уже 16-й пакет санкций Евросоюза в отношении российских предприятий, организаций и граждан.
Екатеринбург, Елена Сычева
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