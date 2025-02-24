В Кольцово прокомментировали включение аэропорта в санкционный список ЕС

Екатеринбургский аэропорт Кольцово попал под санкции Евросоюза. Новый пакет ограничений в ЕС приняли сегодня.

Наряду с Кольцово в санкционный список попали также аэропорты Жуковский, Большое Савино, Внуково. «Оставляем без комментариев», – сказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

Напомним, это уже 16-й пакет санкций Евросоюза в отношении российских предприятий, организаций и граждан.

Екатеринбург, Елена Сычева

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