Бастрыкин взял на контроль дело женщины, избившей двухлетнего сына

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Константина Мирошниченко доложить о расследовании обстоятельств, при которых жительница Екатеринбурга нанесла тяжелые травмы своему ребенку, сообщили в центральном аппарате СКР.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что врачи скорой помощи сообщили полицейским о ЧП 19 февраля, когда из квартиры на проспекте Космонавтов в ДГБ №9 был доставлен мальчик 2023 г.р. У ребенка диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Вскоре мальчику сделали компьютерную томографию и поместили в реанимационное отделение, его состояние тяжелое.

Сотрудники полиции установили, что ребенок получил травму еще 14 февраля, примерно в 17:50. Его мать живет с мужчиной и тремя детьми, в 2019 году привлекалась к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков. Сейчас с ней работают правоохранители для установления более точных обстоятельств случившегося. Двое других детей переданы родственникам в Нижнем Тагиле.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что в отношении 26-летней матери возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Следователем СК России назначен ряд экспертиз, проводятся допросы свидетелей и подозреваемой, истребована и анализируется необходимая характеризующая документация в отношении членов семьи, точные мотивы содеянного выясняются. Кроме того, следствием будут изучены условия воспитания и проживания несовершеннолетнего, а также причины и условия совершения преступления против ребёнка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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