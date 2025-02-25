Назначен новый командир полка ДПС (ФОТО)

Личному составу Госавтоинспекции Екатеринбурга представили нового командира полка ДПС Дмитрия Семерикова.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, Дмитрий Семериков родился в Кемерово, окончил Уральский государственный экономический университет, начал работу в органах внутренних дел в 2001 году. Свою карьеру начал с милиционера по охране метрополитена, с 2013 по 2025 годы служил в различных оперативных подразделениях ГУ МВД России по Свердловской области. Служил на Северном Кавказе, является ветераном боевых действий.

Предыдущий командир полка ДПС УМВД по Екатеринбургу Александр Беляков вышел на заслуженный отдых по выслуге лет.

Начальник УМВД Виктор Позняк отметил, что вновь назначенный командир имеет большой опыт работы по линии Госавтоинспекции и это сыграет положительную роль в организации деятельности подразделения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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