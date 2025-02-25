Свердловчанке удалили опухоль весом более 15 кг

Хирурги и гинекологи Центральной городской больницы № 7 Екатеринбурга успешно удалили 44-летней пациентке огромную миому матки весом 15,4 килограмма.

Как сообщили в ДИПе, женщина поступила в ЦГБ № 7 с жалобами на одышку, боли в животе, тошноту, рвоту, а также на снижение массы тела – симптомы беспокоили 44-летнюю пациентку на протяжении четырех месяцев. После ряда лабораторных и инструментальных исследований специалисты диагностировали опухоль малого таза и брюшной полости, которая вызвала непроходимость тонкого кишечника.

Операция длилась почти 3 часа и благополучно завершилось избавлением пациентки от новообразования рекордного объема и веса. Состояние женщины нормализовалось, через две недели она вернулась домой, под амбулаторное наблюдение.

«Данный случай чрезвычайно редкий, поскольку опухоль разрослась до гигантских масштабов: она заняла всю брюшную полость, оттесняя печень, желудок и петли кишечника. Удаление миомы таких размеров – дело непростое, и мы, безусловно, справились. Жизни женщины теперь ничего не угрожает», – пояснил заместитель главного врача по хирургии Центральной городской больницы № 7 Георгий Светлаков.

Отметим, что обнаружить опухоль на раннем этапе помогает регулярное прохождение диспансеризации. Она включает осмотр врача-гинеколога и базовые анализы, способные указать на возможную патологию. Медики рекомендуют женщинам ежегодно посещать профильного специалиста.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube